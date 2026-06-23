Мужчина пострадал при ударе дрона в Курской области

Украинские БПЛА ударили по деревне 1-е Яньково в Рыльском районе Курской области. В результате атаки пострадал 71-летний местный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Мужчину доставили в Рыльскую центральную районную больницу с легкими повреждениями головы. Врачи оказали ему помощь, дальше он будет лечиться амбулаторно.

Днем ранее беспилотники ВСУ атаковали город Рыльск. Тогда пострадала 38-летняя женщина. В больницу ее доставили с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и акубаротравмой — повреждением слуха, возникающим при нахождении рядом со взрывом.