Сокровища «Титаника» оседают в частных руках

Знаменитый синий кулон в форме сердца, принадлежавший пассажирке «Титаника», может уйти с молотка. Этот артефакт и еще около сотни других вещей с затонувшего лайнера намерена выставить RMS Titanic — обладатель эксклюзивного права на подъем с морского дна всего, что связано с кораблем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rudolph Kramer / Deutsche Fotothek Фото: Rudolph Kramer / Deutsche Fotothek

Однако против выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований — агентство представляет интересы США в суде. Associated Press уточняет, что исследовательская компания несколько лет назад подписала соглашение, по которому все артефакты можно только выставлять в музеях, но не продавать. Тем не менее RMS Titanic уже привезла коллекцию во Францию, где планирует провести аукцион. В таком случае исторические свидетельства могут быть навсегда утеряны для широкой публики, отметила искусствовед и антиквар Екатерина Буркова:

«У коллекционеров всегда был большой интерес к подобным вещам, потому что они несут историческую и культурную ценность. Кроме того, выставки, посвященные "Титанику", проходят в Америке уже много лет в разных штатах и всегда пользуются неизменным интересом. Это вложение всегда будет прибыльным — неважно, частная это выставка или музейная. Владельцы артефактов получают заработок на постоянной основе. Поэтому отдельные коллекционеры покупают предметы в свои собрания и в дальнейшем уже никогда их не выставляют — все остается в семье. Но артефакты с "Титаника" гораздо чаще приобретают для экспонирования.

США хотели бы сохранить предметы как культурное наследие.

Вещи, возраст которых превышает сто лет, имеют и культурную, и историческую ценность, тем более если принадлежали известным лицам — например, колье и другие драгоценности, найденные после крушения. Логично, что правительство США заявило свои претензии на эти предметы. Но это решать судье».

Почти 40 лет RMS Titanic поднимает со дна различные предметы интерьера, посуду, личные вещи членов экипажа и пассажиров, а также фрагменты корпуса. Всего в коллекции около 6 тыс. артефактов. Фирма много лет пытается добиться разрешения продать часть собрания — ведь другие владельцы регулярно это делают. Например, спасательный жилет одного из пассажиров, долго хранившийся в его семье, недавно ушел с молотка почти за $1 млн, а часы капитана — за $2 млн. RMS Titanic может попробовать пересмотреть условия старого соглашения, говорит управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев:

«Артефакты, найденные и проданные ранее, связаны в основном с частными лицами, а не с этой компанией. Были масштабные исследования, частные погружения, находки. Были и выжившие — они тоже забирали вещи и потом продавали их на аукционах. Единственный приемлемый вариант — заключение дополнительного соглашения между частной компанией и государством в лице органа по охране культурного наследия».

RMS Titanic хочет продать часть коллекции, чтобы собрать деньги на новые экспедиции.

На сайте исследователи поясняют, что нужно торопиться — судно быстро разрушается из-за коррозии. Но для финансирования есть и другие пути, говорит советник гендиректора страхового брокера Remind Ольга Серавкина:

«RMS Titanic мотивируют аукцион финансовыми трудностями. Ну, организуйте фонд, люди будут вкладываться. Я вижу благородную цель — продать для дальнейших исследований. Но тогда найдите другие законные способы привлечения финансирования. Кто-то может спонсировать. Как в наших музеях: из частных коллекций вещи выставляются на выставку».

Британский пассажирский пароход «Титаник» затонул в Северной Атлантике в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Погибли 1 500 человек, 712 выжили.

Светлана Белова