В курском приграничье могут отремонтировать дорогу за 307 млн рублей

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» объявило конкурс на поиск подрядчика для ремонта автодороги Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной в Льговском районе Курской области. Общая протяженность участка — 8,78 км. Начальная цена составляет 307,6 млн руб. Источник финансирования — облбюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы необходимо выполнить до 31 октября 2027 года. Подрядчику предстоит уложить новый асфальт, восстановить съезды, укрепить обочины, установить барьерные ограждения и нанести горизонтальную дорожную разметку. Гарантия на все виды работ составит от трех месяцев до пяти лет.

Заявки на участие в торгах подаются до 25 июня. Итоги подведут 29 июня.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что замешанное в судебном споре ООО «Благоустройство», контролируемое властями Курска, будет содержать дороги в облцентре до 31 августа 2026 года. Один из ключевых дорожных подрядчиков региона получил его как единственный участник несостоявшегося конкурса. За работы ему заплатят 270 млн руб., что равняется начальной цене контракта.

Егор Якимов