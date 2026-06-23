Эндрю Бёрнем

Родился 7 января 1970 года в пригороде Ливерпуля. Имеет ирландские корни, воспитывался в семье католиков. В 1988 году получил степень бакалавра по филологии в Фицуильям-колледже Кембриджского университета, после работал в СМИ.

В Лейбористской партии с 15 лет. В 1994 году стал помощником члена парламента Тессы Джоуэлл, в 1998-м —советником министра культуры, СМИ и спорта Криса Смита. В 2001 году избран в парламент от округа Ли (Большой Манчестер). Переизбирался в 2005, 2010 и 2015 годах. Входил в комитет по здравоохранению, был личным секретарем министра внутренних дел Дэвида Бланкетта и министра образования Рут Келли.

При премьере Гордоне Брауне (2007–2010) работал главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, министром культуры, СМИ и спорта. В 2010 и 2015 годах безуспешно баллотировался на пост лидера Лейбористской партии. В 2010–2016 годах — в оппозиции, был теневым министром здравоохранения, образования и внутренних дел.

С 2017 года — мэр Большого Манчестера. Переизбирался в 2021 и 2024 годах. В пандемию COVID-19 конфликтовал с правительством из-за объема финансовой поддержки северных регионов, после чего за ним закрепилось прозвище «король Севера». 19 июня 2026 года подал в отставку, победив на парламентских выборах в округе Мейкерфилд.

Позиционирует себя как умеренный левый. Сторонник децентрализации власти. Автор книги «Направляйтесь на север: призыв к объединению за более равноправную Британию». Женат, отец троих детей. Болельщик футбольного клуба «Эвертон».

Андрей Егупец