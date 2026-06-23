Госдума рекомендовала экс-губернатора Гладкова на пост посла в Абхазии

Комитет Государственной думы по делам СНГ рекомендовал назначить бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность посла РФ в Абхазии. Об этом «Ъ» сообщил первый зампред комитета Константин Затулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Источник «Ъ» в администрации президента объяснил паузу в карьере господина Гладкова затяжным согласованием по линии МИДа. Выбор в пользу Абхазии обусловлен тем, что у экс-губернатора нет особых дипломатических навыков, добавил собеседник «Ъ»: «Гладков будет полезен с точки зрения обоснования, укрепления и отстаивания позиций России в республике. Там не хватает честного разговора об отношениях и перспективах».

Ранее о том, что господин Гладков может продолжить карьеру на посту посла, сообщали «Ведомости» и РБК и подтверждали источники «Ъ».

Вячеслав Гладков ушел в отставку с губернаторской должности 13 мая. Он возглавлял Белгородскую область с ноября 2020 года, сменив Евгения Савченко, руководившего этим регионом 27 лет. На выборах в 2021 году господин Гладков набрал 78,8% голосов. После его отставки область возглавил выпускник президентской программы «Время героев», генерал-майор Александр Шуваев.

Одновременно комитет по делам СНГ рекомендовал отозвать действующего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии Михаила Шургалина. Он занимал этот пост с мая 2022 года.

Степан Мельчаков