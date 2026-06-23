Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Госдума сразу в двух чтениях приняла поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», расширяющие возможности для оформления ипотечных каникул для семей с детьми. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, приостановить выплаты по жилищному кредиту смогут семьи, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка. Максимальная длительность льготы составит до 18 месяцев, граница периода ипотечных каникул — достижение ребенком возраста 1,5 лет. При усыновлении срок отсчитывается от даты усыновления.

Проценты по кредиту будут начисляться с седьмого по 18-й месяц. Оплатить их можно позднее равными частями и с прежней периодичностью после погашения оставшихся обязательств по договору. Выйти из таких каникул можно и раньше, если уведомить об этом кредитора.

Ипотечные каникулы вводят для стимулирования рождаемости и снижения рисков для заемщиков, указано в пояснительной записке. Авторы законопроекта ссылаются на данные опросов ВЦИОМ, согласно которым 39% россиян откладывают рождение ребенка на пять лет из-за нехватки средств и неподходящих условий проживания.