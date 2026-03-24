Собственники квартир разрушающегося дома в селе Уральском вывезли свое имущество

Жильцы разрушающегося дома в селе Уральском в Сарапульском районе Удмуртии забрали свои вещи после временного укрепления стены здания. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Айдар Шарафутдинов.

«Речь не только о предметах первой необходимости и документах. Собственники перевезли все необходимое имущество»,— написал он. Инструментальное обследование дома было проведено 20 марта. Заключение экспертизы по техническому состоянию дома ожидается до конца недели, добавил господин Шарафутдинов.

Напомним, обрушение двухэтажного жилого дома началось в ночь с 13 на 14 марта. Жильцы были эвакуированы: одна женщина переехала в маневренный фонд, остальные разместились у родственников. Доступ к дому ограничен. В сельском клубе был организован сбор вещей. Жители подготовили заявления на оказание материальной помощи. Впоследствии были установлены подпорки для укрепления отклонившейся стены.