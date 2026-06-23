В Татарстане суд приступил к рассмотрению дела ОПС «Вторые Горки»

Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 15 предполагаемых участников преступного сообщества «Вторые Горки». Информация об этом опубликована на сайте суда.

Большинству подсудимых вменяются участие в преступном сообществе, мошенничество в особо крупном размере, вымогательство и похищение человека. Части фигурантов также предъявлены обвинения в хулиганстве, умышленном повреждении имущества, незаконной организации азартных игр и других преступлениях.

Ранее сообщалось, что участники группы, действуя совместно с зарубежными колл-центрами, похитили у 15 потерпевших около 35 млн руб. Трое обвиняемых находятся под домашним арестом, 11 — под стражей, еще одному избран запрет определенных действий. Вину признали девять фигурантов.

Анна Кайдалова