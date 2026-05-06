В Татарстане направили в суд дело в отношении участников преступного сообщества

В суд Татарстана направили дело в отношении 15 участников преступного сообщества «Вторые горки». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые действовали совместно с зарубежными колл-центрами и похитили у 15 граждан 35 млн руб., уговаривая их переводить средства на свои счета. Они также обманом получали доступ к их банковским приложениям.

Кроме того, фигурантам вменяют вымогательство 108 тыс. руб., похищение человека с целью получения 2,6 млн руб., хулиганство и умышленное повреждение имущества. Они напали на представителей группировки «Новотатарские» и повредили автомобиль. Ущерб составил 1,8 млн руб.

На данный момент под стражей находятся 11 обвиняемых, еще трое — под домашним арестом, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Вину признали девять фигурантов.

Анна Кайдалова