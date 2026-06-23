Путин учредил «Кубок защитников Отечества» для социальной адаптации участников боевых действий
Президент Владимир Путин поручил проводить с 2027 года ежегодные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» для поддержки и социальной адаптации участников боевых действий. Указ опубликован на портале правовых актов.
Как отмечается в документе, инициатива должна также помочь в физической реабилитации военнослужащих и вовлечь их в занятия адаптивным спортом. Комплексные и многоэтапные состязания будут проводиться «среди ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы», следует из текста. Указом также учреждается оргкомитет соревнований и приз Президента РФ за победу на всероссийском этапе.
Первые соревнования по адаптивным видам спорта «Кубок защитников Отечества» прошли в 2024 году. Их организатором выступил фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта и Паралимпийского комитета России.
Учреждение ежегодного "Кубка защитников Отечества" с 2027 года является частью более широкой государственной политики по социальной адаптации и спортивной реабилитации ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции (СВО). Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность поддержки этой категории граждан, в том числе через вовлечение в адаптивный спорт, и ранее уже дал поручение о проведении таких соревнований.
Подобные инициативы уже реализуются на региональном уровне, например, в Уральском федеральном округе (УрФО) проводится "Кубок полпреда" для защитников Отечества. Фонд "Защитники Отечества", являющийся организатором первых соревнований "Кубок защитников Отечества" в 2024 году, был создан в 2023 году по указу президента с целью всесторонней поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Его деятельность включает медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию, помощь в получении льгот и трудоустройстве.