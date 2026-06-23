Путин учредил «Кубок защитников Отечества» для социальной адаптации участников боевых действий

Президент Владимир Путин поручил проводить с 2027 года ежегодные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» для поддержки и социальной адаптации участников боевых действий. Указ опубликован на портале правовых актов.

Как отмечается в документе, инициатива должна также помочь в физической реабилитации военнослужащих и вовлечь их в занятия адаптивным спортом. Комплексные и многоэтапные состязания будут проводиться «среди ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы», следует из текста. Указом также учреждается оргкомитет соревнований и приз Президента РФ за победу на всероссийском этапе.

Первые соревнования по адаптивным видам спорта «Кубок защитников Отечества» прошли в 2024 году. Их организатором выступил фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта и Паралимпийского комитета России.