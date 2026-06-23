«Роскосмос» показал кадры торнадо в Свердловской области

«Роскосмос» показал снимки с гидрометеорологических спутников, которые зафиксировали прошедший в Свердловской области торнадо. Съемка велась с аппаратов «Арктика-М» и «Электро-Л». Кадры опубликовала пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Торнадо прошел по городу Кушва и поселку Баранчинский в Свердловской области 22 июня. По данным регионального управления МЧС, пострадали 16 человек. Ураганный ветер повредил более 90 частных домов, 32 дома полностью разрушены. Повреждения получили линии электропередач, из-за чего без света оставались более 5 тыс. домов. В Кушве ввели режим ЧС.