Жителя Химок отдадут под суд за кражу денег у 24 человек с помощью вируса

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против жителя Подмосковья Руслана Золотова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве и использовании вредоносных программ. Дело передали для рассмотрения в Химкинский городской суд, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как установило следствие, в 2021 году Золотов разработал вирус для получения данных банковских карт. Он создал сайты, похожие на официальные ресурсы по продаже билетов, а вирус установил на виртуальном сервере в Подмосковье.

В результате с августа по декабрь 2021 года хакер с соучастниками похитил деньги у 24 россиян. Сумма ущерба достигла 400 тыс. руб. СКР продолжает расследовать дело против подельников Золотова.

Никита Черненко