Жителя Химок отдадут под суд за кражу денег у 24 человек с помощью вируса
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против жителя Подмосковья Руслана Золотова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве и использовании вредоносных программ. Дело передали для рассмотрения в Химкинский городской суд, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Как установило следствие, в 2021 году Золотов разработал вирус для получения данных банковских карт. Он создал сайты, похожие на официальные ресурсы по продаже билетов, а вирус установил на виртуальном сервере в Подмосковье.
В результате с августа по декабрь 2021 года хакер с соучастниками похитил деньги у 24 россиян. Сумма ущерба достигла 400 тыс. руб. СКР продолжает расследовать дело против подельников Золотова.
Кибермошенничество, подобное случаю с Русланом Золотовым, является одной из наиболее распространенных форм преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. В 2025 году в Тюменской области 66% таких преступлений составили мошенничества и кражи. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, создавая новые схемы хищения денег.
Существуют различные подходы к борьбе с такими преступлениями, включая создание баз биометрических данных мошенников, ужесточение законодательства и международное сотрудничество. Однако, несмотря на усилия правоохранительных органов, злоумышленники часто остаются в тени, а системная работа осложняется тем, что зачастую организаторы таких схем находятся за границей. В одном из дел Генпрокуратура направила в суд дело против россиян, которые работали в украинских колл-центрах и обвинялись в хищении более 69 млн руб. у граждан.