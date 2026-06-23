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Правительство выводит топливную формулу спасения

Помогут ли меры властей сдержать рост цен на внутреннем рынке топлива

В предполагаемый комплекс поддержки топливного рынка вошли импорт топлива и выпуск нефтепродуктов с повышенным содержанием серы, пишут «Ведомости». 22 июня по итогам совещания вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам разработать план мероприятий. Среди предложений — наращивание ввоза топлива, в том числе из Белоруссии, а также корректировка демпфера, чтобы бюджетные выплаты могли распространяться и на импортные нефтепродукты.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Обсуждается также расширение выпуска топлива с характеристиками, отклоняющимися от действующего регламента. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что комплекс этих мер будет эффективным, хотя может обнажить и другие риски:

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«На топливном рынке ситуация скорее усугубляется, правительство будет все смелее применять меры по борьбе с возможным дефицитом. Если раньше мы вели переговоры с Белоруссией по схеме: поставляем им больше нефти, получаем обратно больше нефтепродуктов, при этом между нами нет экспортно-импортных ограничений, то теперь рассматриваются гораздо большие объемы импорта из дальнего зарубежья — из Турции и прежде всего азиатских стран: Китая, государств Юго-Восточной Азии. Но, с одной стороны, в Азии купить бензин легче, а доставить сложнее — дольше и дороже. С другой стороны, правительство, вероятно, смелее подойдет к снижению требований к качеству топлива. Главная задача — обеспечить объем.

Тем более что речь обычно не о рисках для автомобиля, а о выбросах в окружающую среду, и временно этим можно пожертвовать.

Остаются вопросы, которые эти меры не решают. Например, сможем ли мы вовремя их применить и в какой мере? Сейчас растет потребление бензина, что постоянно усугубляет ситуацию. Кроме того, есть главная мера, которая могла бы сделать остальные ненужными — обеспечение безопасности НПЗ. Импорт соприкасается с другой проблемой — ценой. Здесь дилемма: либо мы увеличиваем затраты бюджета и компенсируем разницу между внешним рынком и внутренней ценой, либо соглашаемся с ростом стоимости топлива внутри страны».

Накануне ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров, заподозрив их в заключении сделок на бирже с целью перепродажи бензина и дизеля по завышенным ценам. Кроме того, ведомство поручило территориальным органам усилить контроль за продажей топлива для аграриев. После запроса крупная частная сеть АЗС «Нефтьмагистраль» объявила о снижении цен на все виды топлива.

Стоимость литра 92-го бензина опустилась ниже 71 руб., 95-го — ниже 80 руб., дизтопливо — дешевле 85 руб. за литр. Впрочем, эти меры нельзя рассматривать как долгосрочные, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев:

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«Если говорить про импорт и либерализацию качества топлива, это быстрое, но временное решение. Нулевые пошлины и разрешение на выпуск топлива с отклонениями закроют текущий дефицит, но импорт ограничен инфраструктурой и дает лишь краткосрочную передышку. Корректировка демпфера — уже более эффективная мера. Напомню, мораторий на обнуление выплат защищал внутренние цены от резких скачков вслед за мировыми. Это поддержка нефтяников в условиях падения рентабельности НПЗ, чтобы они не переориентировались на экспорт. Но рассчитывать на эти меры как на постоянные нельзя — они носят антикризисный характер и не решают структурных проблем: ни логистических, ни износа оборудования.

Поэтому проблемы будут возвращаться без модернизации отрасли.

Демпфер компенсирует нефтяникам разницу между высокой экспортной ценой и низкой регулируемой внутренней. Если внутренние цены слишком высоки, выплаты обнуляются. Новая инициатива — это заморозка правил: выплаты будут идти даже при высоких биржевых ценах. Для бюджета эффект нейтральный, так как общая сумма субсидий останется прежней, часть денег просто перераспределится с российских заводов на импортеров. Мы увидим снижение роста розничных цен и давление на оптовом рынке, которое ударит по независимым АЗС, покупающим топливо на бирже.

Среди механизмов, которые могут войти в список мер, — создание стратегического резерва по американскому примеру, чтобы сбивать цены в периоды дефицита за счет госзапасов. Возможно временное снижение акцизов на отдельные марки топлива для уменьшения себестоимости. Понятно, что ситуация будет в зоне ручного управления, и все меры — это не капитальный, а косметический ремонт. Для долгосрочного эффекта нужны безопасность НПЗ и инвестиции в переработку».

Как оценивали в Московской топливной ассоциации, за прошлую неделю средняя стоимость литра А-92 на столичных заправках выросла до 66 руб., А-95 — до 73 руб., дизеля — превысила 80 руб. Газ на московских АЗС стоит чуть больше 30 руб. за литр. На этом фоне автомобилисты стали чаще устанавливать газобаллонное оборудование.

Анна Кулецкая

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