В Турции разблокировали соцсеть Threads

Турецкий совет по конкуренции отменил ограничения в отношении соцсети Threads (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сообщается в пресс-релизе ведомства. Платформа была заблокирована в стране с весны 2024 года.

«Благодаря вмешательству совета по конкуренции прекращена практика, при которой пользователи были вынуждены использовать профиль Instagram для присутствия в Threads (обе принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)», — сообщила антимонопольная служба в X.

Как отметили в ведомстве, теперь пользователи смогут создавать отдельные аккаунты для Threads (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с использованием номера телефона. При этом данные граждан не будут автоматически объединяться со сведениями, собранными другими сервисами Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

Власти Турции заблокировали соцсеть в апреле 2024 года. Антимонопольное ведомство страны заявило, что возможное объединение данных пользователей Threads и Instagram (обе принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) может привести к ограничению конкуренции на рынке цифровых платформ.