Власти США требуют запретить продажу артефактов с «Титаника»

Американские власти официально выступили против планов компании RMS Titanic Inc., намеревающейся продать на аукционе более 100 предметов, поднятых с «Титаника». Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на недавно раскрытые документы, поданные в федеральный суд США. Интересы страны представляет Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасательный жилет выжившей пассажирки «Титаника» Лоры Мэйбл Франкателли

Фото: Henry Aldridge & Son Ltb Спасательный жилет выжившей пассажирки «Титаника» Лоры Мэйбл Франкателли

Фото: Henry Aldridge & Son Ltb

Власти настаивают на запрете продаж, утверждая, что компания RMS Titanic Inc., владеющая эксклюзивными правами на подъем обломков знаменитого затонувшего корабля в Северной Атлантике, нарушает принятые на себя ранее обязательства — только демонстрировать исторические находки в музеях и на передвижных выставках.

Как говорится в документах, компания намерена впервые провести аукцион и организовать специальный тур по четырем городам, названия которых пока не раскрываются. Среди лотов, которые планируется продать, личные вещи пассажиров, монеты, кухонная утварь, предметы интерьера и декора, включая бронзового херувима, ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца.

Образованная в конце 1980-х и получившая в 1994 году эксклюзивные права на подъем, сохранение и демонстрацию артефактов с «Титаника» RMS Titanic Inc. с тех пор подняла на поверхность тысячи предметов, а также фрагменты корпуса лайнера. Предыдущие попытки компании продать артефакты, предпринимавшиеся на протяжении последних двух десятилетий, блокировались судами и встречали сопротивление со стороны организаций по сохранению наследия, а также родственников погибших.

Екатерина Наумова