ФАС: нормативная база антимонопольного регулирования не успевает за цифровизацией
Цифровизация меняет структуру рынков быстрее, чем успевает адаптироваться нормативная база. Об этом на «Неделе российского ритейла» заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев. Он убежден, что подходы к регулированию конкуренции должны меняться.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Господин Нижегородцев пояснил, что современные цифровые алгоритмы способны в режиме реального времени менять цены в зависимости от ситуации на рынке. Механизмы антимонопольного контроля не всегда позволяют оценить такие практики.
Государству и бизнесу, по словам чиновника, важно заранее готовиться к этим изменениям, поскольку попытки адаптировать регулирование уже после завершения трансформации рынка окажутся менее эффективными.
Заявление ФАС о несоответствии нормативной базы темпам цифровизации отражает более широкий тренд, когда государство стремится адаптировать регулирование различных сфер под новые технологии. Так, уже более полутора лет ФАС использует информатизацию для автоматизированного поиска сговоров на торгах с помощью государственной информационной системы «Антикартель». Эта система также призвана повысить конкуренцию на торгах и способствует экономии бюджетных средств.
В целом, цифровизация требует от госуправления гибкости и адаптивности, что приводит к пересмотру подходов к регулированию и внедрению цифровых инструментов. Например, в ЕАЭС антимонопольные органы сталкиваются со сложностями в едином понимании подходов к расчету доли и рыночной власти на цифровых рынках. Также ФАС на протяжении нескольких лет пытается ввести антимонопольное регулирование в сфере интеллектуальных прав, а сейчас антимонопольное регулирование применяется к цифровым платформам, где крупные из них будут приравниваться к доминантам. При этом, по мнению некоторых экспертов, сам рынок приспособился к новым условиям после 2022 года, и обеспечение конкурентных условий вновь возвращается в повестку.