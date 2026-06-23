ФАС: нормативная база антимонопольного регулирования не успевает за цифровизацией

Цифровизация меняет структуру рынков быстрее, чем успевает адаптироваться нормативная база. Об этом на «Неделе российского ритейла» заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев. Он убежден, что подходы к регулированию конкуренции должны меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Господин Нижегородцев пояснил, что современные цифровые алгоритмы способны в режиме реального времени менять цены в зависимости от ситуации на рынке. Механизмы антимонопольного контроля не всегда позволяют оценить такие практики.

Государству и бизнесу, по словам чиновника, важно заранее готовиться к этим изменениям, поскольку попытки адаптировать регулирование уже после завершения трансформации рынка окажутся менее эффективными.

Алина Мигачёва