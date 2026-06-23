ТРК «Урал» купила компания дочери экс-депутата челябинского заксобрания

Победителем аукциона по продаже 100% долей ООО «Универсальный магазин „Школьник“», владеющего площадями в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Урал», стала «Профнедвижимость». Стоимость лота составила 397,4 млн руб. Компания принадлежит дочери бывшего депутата законодательного собрания Челябинской области Игоря Свеженцева Людмиле Свеженцевой. Результаты торгов размещены на электронной торговой площадке «Фабрикант».

Бывший актив экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича был оценен в 794,8 млн руб. Шаг аукциона составлял 1% от начальной стоимости, задаток — 20%, или почти 159 млн руб. Цена отсечения была указана в размере 397,4 млн руб. До торгов допустили две местные компании — ООО «Консалтинговая группа „Профиль“» и ООО «Профнедвижимость». Однако на протяжении практически всего аукциона ни один из участников не указал, за сколько готов приобрести лот. В итоге сумма дошла до цены отсечения, и тогда вторая организация подтвердила ставку.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Профнедвижимость» зарегистрировано в Челябинске в 2003 году. Владелицей является Людмила Свеженцева, генеральным директором — ее отец и бывший депутат Законодательного собрания Челябинской области Игорь Свеженцев. Выручка компании за 2025 год составила 38,3 млн руб., чистая прибыль — 17,5 млн руб.

ООО «Консалтинговая группа „Профиль“» зарегистрировано в Челябинске в 2006 году. На данный момент учредителем и директором указан Максим Косман, однако ранее владельцем являлся Игорь Свеженцев. Выручка организации за 2025 год составила 28,3 млн руб., чистый убыток — 17,5 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, первый аукцион по продаже ТРК «Урал» не состоялся из-за отсутствия заявок. Ранее за 12 млрд руб. пытались продать другие бывшие активы Михаила Юревича — ООО «Родник», «Проспект» и «Новая планета». Удалось реализовать только последнюю компанию за 399,7 млн руб.

Виталина Ярховска