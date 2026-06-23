Житель Сочи печатал на купюрах оскорбления в адрес российских военных
В Сочи 60-летний местный житель оштрафован на 50 тыс. руб. за публичную дискредитацию вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Гражданин ездил по разным городам и вносил в банкоматы купюры, на которые он наносил надписи с оскорблениями в адрес российских военных.
Деятельность злоумышленника выявили сотрудники банка, которые обратили внимание на испорченные купюры с оскорбительными надписями. Такие купюры регулярно появлялись в банкоматах Сочи, Туапсе и Геленджика. Хулигана идентифицировали по номеру его банковского счета и задержали.
Сотрудники МВД выяснили, что злоумышленник приобрел штамп самонаборной печати, при помощи которого набирал и наносил на банкноты тексты, дискредитирующие вооруженные силы РФ. Фотографии купюр он направлял администратору одного из каналов в мессенджере.
При доставлении жителя Сочи в суд он оказал сопротивление полицейским, поэтому гражданин отправлен под административный арест на десять суток.
Статья о дискредитации Вооруженных сил РФ, по которой оштрафован житель Сочи, была введена в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) в марте 2022 года. Она предусматривает административное наказание за публичные действия, направленные на подрыв доверия к российской армии.
В большинстве случаев за это правонарушение назначается штраф, как и в ситуации с жителем Сочи. Размеры штрафов могут варьироваться: например, некоторые граждане были оштрафованы на 30 тыс. рублей, другие — на 45 тыс. или 50 тыс. рублей. В ряде случаев суды суммируют наказания по нескольким эпизодам, как это произошло с жительницей Чебаркуля, оштрафованной сразу на 120 тыс. рублей за четыре видеозаписи.
Повторная дискредитация Вооруженных сил РФ уже влечёт за собой уголовную ответственность. Это может быть возбуждение уголовного дела по статье 280.3 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Такие случаи также фиксировались, когда после административного штрафа за повторное деяние возбуждались уголовные дела.