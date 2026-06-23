Житель Сочи печатал на купюрах оскорбления в адрес российских военных

В Сочи 60-летний местный житель оштрафован на 50 тыс. руб. за публичную дискредитацию вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Гражданин ездил по разным городам и вносил в банкоматы купюры, на которые он наносил надписи с оскорблениями в адрес российских военных.

Деятельность злоумышленника выявили сотрудники банка, которые обратили внимание на испорченные купюры с оскорбительными надписями. Такие купюры регулярно появлялись в банкоматах Сочи, Туапсе и Геленджика. Хулигана идентифицировали по номеру его банковского счета и задержали.

Сотрудники МВД выяснили, что злоумышленник приобрел штамп самонаборной печати, при помощи которого набирал и наносил на банкноты тексты, дискредитирующие вооруженные силы РФ. Фотографии купюр он направлял администратору одного из каналов в мессенджере.

При доставлении жителя Сочи в суд он оказал сопротивление полицейским, поэтому гражданин отправлен под административный арест на десять суток.

Анна Перова, Краснодар