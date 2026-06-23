Чем известен Алан Гаглоев

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке и сообщил, что принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником. Подробности биографии политика — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алан Гаглоев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алан Гаглоев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гаглоев Алан Эдуардович родился 6 февраля 1981 года в Цхинвале. В 2002 году окончил очное отделение экономического факультета (направление «финансы и кредит»), заочное отделение юридического факультета Юго-Осетинского государственного университета. В 2003 году во Владикавказе окончил курсы повышения квалификации по президентской программе подготовки кадров в РФ.

В 2001–2004 годах — главный специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства и антимонопольной политики Министерства экономического развития Южной Осетии.

С 2002 по 2017 год — сотрудник Комитета государственной безопасности Южной Осетии. Участник боевых действий в ходе грузино-южноосетинских конфликтов 2004 и 2008 годов.

В 2017 году баллотировался в президенты Южной Осетии, набрал 10,02% голосов. После выборов объявил о создании партии «Аланский союз», но Минюст Южной Осетии отказал партии в регистрации, обосновав решение нарушениями, выявленными в ее учредительных документах.

В январе 2019 года партии «Аланский союз» и «Новая Осетия» заявили об объединении с парламентской партией «Ныхас» на базе последней. С февраля 2020 по май 2022 года Алан Гаглоев был председателем «Ныхас».

В мае 2022 года выиграл второй тур выборов президента Южной Осетии с результатом 56,09% голосов избирателей. 30 мая 2022 года Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к РФ до завершения консультаций с Москвой.

Женат, имеет сына и дочь.