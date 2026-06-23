Сын покойного владельца «Стройсвязьурал1» судится с сестрой за 9% компании

Артем Никитин, сын покойного бизнесмена Артура Никитина, подал иск к сестре Анастасии Никитиной, требуя вернуть ему долю в компании в размере 9,2%. Арбитражный суд Челябинской области принял заявление к производству.

Артем Никитин просит признать недействительным договор дарения от 2024 года, по которому его сестре отошло 9,2% в уставном капитале организации номинальной стоимостью 8,6 тыс. руб. В случае положительного решения суда за истцом будет признано право собственности на долю, а изменения в учредительных документах предприятия аннулируют. Предварительное заседание по делу назначено на 27 августа 2026 года. Кроме того, частично удовлетворено ходатайство об обеспечительных мерах. На долю наложен арест, но запрет регистрационных действий суд не стал вводить.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно другой сын Артура Никитина Оскар Никитин–Паркер подал иск к брату. Он требует с Артема Никитина почти 0,7% его доли в компании отца «Стройсвязьурал1».

Виталина Ярховска