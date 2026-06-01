Сын покойного владельца «Стройсвязьурал1» требует с брата 0,7% доли компании

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск Оскара Никитина–Паркера, сына покойного бизнесмена Артура Никитина, к брату Артему Никитину. Он требует с родственника почти 0,7% его доли в компании отца «Стройсвязьурал1», сообщает пресс-служба суда.

Оскар Никитин–Паркер в лице законного представителя Весталии Паркер просит признать недействительной одностороннюю сделку по выходу Артема Никитина из состава учредителей организации. В случае удовлетворения требований доля господина Никитина в размере 13% вновь отойдет владельцу. В таком случае господин Никитин–Паркер просит взыскать с брата 0,66% уставного капитала компании в течение трех дней после возврата ему доли. Кроме того, истец хочет запросить у налогового органа регистрационное дело организации, а у нотариуса — договоры дарения долей в уставном капитале «Стройсвязьурал1» в пользу детей Артура Никитина. Предварительное заседание назначено на 14 июля 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, арбитражный суд региона рассматривает еще три иска от Оскара Никитина–Паркера к ООО «Стройсвязьурал1».

Виталина Ярховска