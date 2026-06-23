Оперная певица Аида Гарифуллина выступит в Концертном зале имени Чайковского

Оперная певица Аида Гарифуллина выступит 26 июня в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве. Артистка исполнит классические произведения в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Дирижером «Летнего концерта» станет композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженный артист России Петр Дранга.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Аида Гарифуллина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Помимо Аиды Гарифуллиной, в концерте примут участие победители международных вокальных конкурсов, артисты молодежной оперной программы Большого театра Кирилл Сикора и Богдан Гуенок.

38-летняя Аида Гарифуллина — одна из самых востребованных оперных див современности. В 2013 году она победила на международном конкурсе Operalia Пласидо Доминго, после чего стала солисткой Венской государственной оперы и приглашенной солисткой Мариинского театра. Регулярно выступает на сценах миланского театра Ла Скала, лондонского Ковент-Гарден и нью-йоркской Метрополитен-опера.