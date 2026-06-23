Пролетевшая мимо Солнца комета оказалась старше него в три раза

Комета 3I/Atlas, которая 29 октября 2025 года пролетела мимо Солнца, может быть в три раза старше нашей Солнечной системы. К такому выводу пришли ученые NASA, изучив химическое строение кометы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA Фото: NASA

Движение кометы было зарегистрировано несколькими телескопами с Земли и с ее орбиты. С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» был проведен анализ ее изотопного состава, который показал, что у кометы в десять раз выше уровень дейтерия (тяжелого водорода), чем у комет нашей Солнечной системы. Это значит, что ее лед сформировался в экстремально холодной среде –243°С. Соотношение изотопов углерода также значительно отличалось от того, что встречается в нашей Солнечной системе.

Как указывают ученые, химический отпечаток 3I/Atlas свидетельствует о том, что ее возраст составляет около 12 млрд лет. Она могла сформироваться в одной из древних и очень холодных планетных систем задолго до появления нашего Солнца. Ученые не могут установить место ее появления.

Алена Миклашевская