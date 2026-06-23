Пролетевшая мимо Солнца комета оказалась старше него в три раза
Комета 3I/Atlas, которая 29 октября 2025 года пролетела мимо Солнца, может быть в три раза старше нашей Солнечной системы. К такому выводу пришли ученые NASA, изучив химическое строение кометы.
Фото: NASA
Движение кометы было зарегистрировано несколькими телескопами с Земли и с ее орбиты. С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» был проведен анализ ее изотопного состава, который показал, что у кометы в десять раз выше уровень дейтерия (тяжелого водорода), чем у комет нашей Солнечной системы. Это значит, что ее лед сформировался в экстремально холодной среде –243°С. Соотношение изотопов углерода также значительно отличалось от того, что встречается в нашей Солнечной системе.
Как указывают ученые, химический отпечаток 3I/Atlas свидетельствует о том, что ее возраст составляет около 12 млрд лет. Она могла сформироваться в одной из древних и очень холодных планетных систем задолго до появления нашего Солнца. Ученые не могут установить место ее появления.
Изучение химического состава комет позволяет узнать много нового о формировании космических объектов. Например, ученые Санкт-Петербургского университета с помощью численного моделирования определили, что метеорный поток Геминиды образовался 1600 лет назад в результате распада крупного тела. Точно так же изучение астероида «Психея», состоящего преимущественно из металла, может дать ценные сведения для понимания процессов формирования Земли и других объектов Солнечной системы, если подтвердится гипотеза о том, что он является частью металлического ядра несформировавшейся планеты.
В целом, астрофизики продолжают изучать строение кометных хвостов, и каждый год делают новые шаги к их пониманию. При этом деление кометных форм, предложенное Федором Бредихиным, по-прежнему остается основой для их классификации, хотя и дополняется новыми данными. Существуют разные типы кометных хвостов, отличающиеся по химическому составу. Например, хвосты первого типа состоят из ионизованных молекул окиси углерода и азота, тогда как пылевые хвосты состоят из тяжелых металлов.