Губернатор Гомельской области назвал ситуацию на границе с Украиной контролируемой
Ситуация на границе Белоруссии и Украины в Гомельской области контролируемая и стабильная, но непростая. Об этом белорусскому президенту Александру Лукашенко доложил губернатор области Иван Крупко, сообщает «БелТА».
«Обстановка хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание», — отметил он.
Господин Лукашенко на встрече с Иваном Крупко передал гомельчанам свою просьбу — не волноваться и не беспокоиться. У республики есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул президент.
На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «надо быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии. При этом он заверил, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит».
Ситуация на белорусско-украинской границе уже долгое время остается напряженной, с периодическими провокациями с украинской стороны. Еще в начале 2023 года сообщалось об «опасной ситуации» и «провокационных действиях», включая приближение к границе людей без опознавательных знаков, использование оружия и оскорбительные жесты в сторону белорусских пограничников. Украинская сторона также применяет беспилотные летательные аппараты для разведки, которые иногда нарушают воздушное пространство Белоруссии. В частности, в мае пограничный наряд Белоруссии сбил беспилотник, летевший с территории Украины в Лоевском районе Гомельской области.
В ответ на это Белоруссия усилила охрану и оборону государственной границы, развернув дополнительные соединения и воинские части. Были задействованы не только пограничники, но и армейские подразделения, в том числе силы специальных операций, сухопутные и ракетные войска. Для укрепления границы была начата и новая бригада сил спецопераций в Гомельской области. Эти меры предпринимались на фоне концентрации украинских военных у границы, численность группировки которых оценивалась в 112–120 тысяч человек.