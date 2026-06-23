Губернатор Гомельской области назвал ситуацию на границе с Украиной контролируемой

Ситуация на границе Белоруссии и Украины в Гомельской области контролируемая и стабильная, но непростая. Об этом белорусскому президенту Александру Лукашенко доложил губернатор области Иван Крупко, сообщает «БелТА».

«Обстановка хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание», — отметил он.

Господин Лукашенко на встрече с Иваном Крупко передал гомельчанам свою просьбу — не волноваться и не беспокоиться. У республики есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул президент.

На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «надо быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии. При этом он заверил, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит».