Путин: с территории стран ЕС ничего не запускают из-за опасения удара в ответ

Президент Владимир Путин заявил, что западные страны пока не атакуют Россию со своей территории, поскольку «понимают, что будет ответный удар». Такой оценкой глава государства поделился во время встречи с выпускниками военных вузов.

«Все это понимают или должны понимать»,— сказал глава государства. Он добавил, что в случаях падения беспилотников в странах Прибалтики власти «не указывают пальцем на Москву». Там говорят, что дроны принадлежат ВСУ либо прилетели из-за технических сбоев, уточнил президент.

«Пока там еще не дошли до того, чтобы свою территорию напрямую использовать, хотя военные производства размещают»,— подчеркнул президент. Он отметил рост популярности сил на Западе, которые выступают за взаимодействие с Россией. Рейтинг же тех политических сил, которые выступают за конфронтацию с Москвой, по оценке господина Путина, «катастрофически снижается».