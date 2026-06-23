Путин: с территории стран ЕС ничего не запускают из-за опасения удара в ответ
Президент Владимир Путин заявил, что западные страны пока не атакуют Россию со своей территории, поскольку «понимают, что будет ответный удар». Такой оценкой глава государства поделился во время встречи с выпускниками военных вузов.
«Все это понимают или должны понимать»,— сказал глава государства. Он добавил, что в случаях падения беспилотников в странах Прибалтики власти «не указывают пальцем на Москву». Там говорят, что дроны принадлежат ВСУ либо прилетели из-за технических сбоев, уточнил президент.
«Пока там еще не дошли до того, чтобы свою территорию напрямую использовать, хотя военные производства размещают»,— подчеркнул президент. Он отметил рост популярности сил на Западе, которые выступают за взаимодействие с Россией. Рейтинг же тех политических сил, которые выступают за конфронтацию с Москвой, по оценке господина Путина, «катастрофически снижается».
Заявления Владимира Путина о возможном ответном ударе и нежелании западных стран атаковать Россию со своей территории соответствуют его ранее высказанным оценкам, согласно которым прямое применение дальнобойного оружия по территории РФ странами НАТО будет означать их прямое вовлечение в военный конфликт. Он неоднократно подчеркивал, что Россия будет реагировать на подобные угрозы, делая соответствующие выводы из изменения сути конфликта. Ранее президент также отмечал, что РФ не намерена нападать на страны НАТО, однако будет давать убедительный ответ на милитаризацию Европы и любые провокации, которые, по его словам, заканчиваются для инициаторов плохо.
В целом, риски вовлечения третьей стороны в украинские события возрастают, даже при признаваемой слабости некоторых европейских стран и блока НАТО. При этом некоторые европейские лидеры осуждают попытки наладить контакты с Кремлем, считая, что для этого сейчас неподходящее время. Однако, в Брюсселе ощущается потребность в диалоге с Москвой для защиты интересов ЕС, несмотря на то, что Евросоюз ранее взял курс на полную заморозку прямых контактов с Россией. Сам Владимир Путин при этом заявлял о готовности к обсуждению вопросов безопасности в Евразии, в том числе со странами НАТО и Евросоюза, при условии их готовности.