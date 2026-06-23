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«Башкиравтодор» за 117 млн рублей отремонтирует дорогу около Бураево

Управление дорожного хозяйства Башкирии заключило со своим главным подрядчиком АО «Башкиравтодор» контракт на ремонт четырех участков дороги Бураево — Тепляки общей протяженность около 4,1 км. По данным сайта госзакупок, работы продлятся до конца октября 2027 года и обойдутся бюджету Башкирии в 117,2 млн руб.

Дорога соединяет центр Бураевского района с северо-восточными поселениями. Она пересекает реку Быстрый Танып и федеральную трассу М-12. Как сообщал «Ъ-Уфа», в прошлом году компания «Автодор» начала восстанавливать дорогу Бураево — Тепляки, разрушенную во время строительства федеральной трассы.

Идэль Гумеров