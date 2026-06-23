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Прокуратура обжаловала закрытие дела саратовского «Ростикса» об уклонении от НДС

Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда Саратова, который 15 мая прекратил уголовное дело в отношении фактического директора ООО «Рус-Сар» Екатерины Куликовой в связи с возмещением ущерба и деятельным раскаянием. Жалоба принята к рассмотрению 2 июня.

Фото: Мария Владыко

Фото: Мария Владыко

Уголовное дело было связано с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и поступило в суд в апреле этого года. По данным прокуратуры, госпожа Куликова в 2019–2021 годах, выполняя функции руководителя и главного бухгалтера, управляла 17 компаниями, которые следствие квалифицировало как единый хозяйствующий субъект. Вместо уплаты НДС применялась упрощенная система налогообложения. Сумма неуплаченных налогов составила 59 млн руб., которые были возмещены в ходе следствия.

Юрлица, обеспечивавшие работу точек «Ростикс» в Саратове, оформлены на Михаила и Виктора Захаровых. Управленческие функции выполняло ООО «Рус-Сар», через которое проходили финансовые потоки и распределялись заемные средства. По данным налоговой, такая схема позволяла применять упрощенную систему налогообложения вместо общей системы с НДС и налогом на прибыль. Общая сумма возможных доначислений по структурам Захаровых за 2019–2021 годы оценивалась ФНС более чем в 437 млн руб. Среди выявленных нарушений — вывод около 186,5 млн руб. дивидендов через адвоката и бухгалтера без уплаты 24,5 млн руб. НДФЛ, а также занижение страховых взносов за счет оформления «ученических договоров».

В рамках другого дела за легализацию 110 млн руб. осуждены бухгалтер Елена Сорокина (7 лет общего режима) и адвокат Вадим Маркелов (11 лет общего режима, освобожден в связи с заключением контракта на СВО).

Нина Шевченко