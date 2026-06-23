Путин рассказал о перспективах России в повышении авторитета офицерского корпуса
Россия будет и дальше повышать авторитет и статус офицерского корпуса. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Именно военачальники, командиры служат для подчиненных примером воинской чести и доблести. Поэтому будем и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса как основы вооруженных сил. И в наши дни, и в будущем»,— отметил глава государства.
Владимир Путин также поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы. Президент убежден, что присутствующие на встрече смогут стать настоящими командирами. Он призвал выпускников помнить, что отныне в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.
Заявленные меры по повышению авторитета и статуса офицерского корпуса поддерживаются и другими инициативами. Так, в Башкирии предусмотрены региональные единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу, которые неоднократно продлевались, а их сумма увеличивалась.
Примечательно, что согласно опросу ВЦИОМ, россияне уже стали чаще относить офицеров вооруженных сил к людям с достатком выше среднего, при этом 30% респондентов характеризуют военных как людей с достатком выше среднего. Также, по данным ВШГУ РАНХиГС, госслужба будущего ассоциируется с классикой и военным маршем, что говорит о зарождающемся запросе на повышение статуса данной сферы.