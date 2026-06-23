Путин рассказал о перспективах России в повышении авторитета офицерского корпуса

Россия будет и дальше повышать авторитет и статус офицерского корпуса. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Именно военачальники, командиры служат для подчиненных примером воинской чести и доблести. Поэтому будем и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса как основы вооруженных сил. И в наши дни, и в будущем»,— отметил глава государства.

Владимир Путин также поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы. Президент убежден, что присутствующие на встрече смогут стать настоящими командирами. Он призвал выпускников помнить, что отныне в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.