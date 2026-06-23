Путин заявил о продвижении в работе силовых структур

В работе ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, СКР, военной прокуратуры и ФСИН есть серьезное продвижение, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Глава государства призвал развивать все положительные тенденции в работе ведомств, бороться с терроризмом, коррупцией и криминалом, а также обеспечивать конституционный и общественный порядок. «Важно продолжать помогать нашим воинам в проведении специальной военной операции, оказывать содействие в укреплении безопасности в освобожденных, исторических регионах России»,— сказал он в обращении к выпускникам вузов.

В феврале Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ. На мероприятии он обозначил приоритеты в области безопасности, контрразведки и антитеррористической деятельности. Отдельное внимание он призвал уделить защите должностных лиц Минобороны и предотвращению утечек секретной информации.