Главное из выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ

Путин заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

Президент РФ выступил на коллегии ФСБ, обозначив приоритеты в сфере безопасности, контрразведки и антитеррористической деятельности. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».

Выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

О террористической угрозе

  • В России выросло число терактов, в основном за ними стоят украинские спецслужбы.
  • Противник, «не сумев нанести стратегическое поражение России», делает ставку «на индивидуальный и массовый террор».
  • Исполнитель взрыва на площади савеловского вокзала в москве, скорее всего, был завербован через интернет
  • Поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергетической инфраструктуры и мест массового скопления людей.

О защите стратегических объектов и персон

  • Необходимо повысить защищенность должностных лиц Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также журналистов, волонтеров и лидеров общественного мнения.
  • Отдельное внимание должно быть уделено защите секретной информации военного и стратегического характера.
  • Есть информация о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» по дну Черного моря.

О внешнем давлении и Украине

  • Противники России предпринимают усилия, чтобы сорвать достигнутые результаты на переговорном треке по Украине.
  • Противники понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерный компонент.

О контрразведке

  • ФСБ следует активнее выявлять кадровых сотрудников иностранных спецслужб и завербованных ими агентов.
  • Россия должна жестко реагировать на любые попытки подорвать основы конституционного строя страны.

