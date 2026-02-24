Главное из выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ
Путин заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Президент РФ выступил на коллегии ФСБ, обозначив приоритеты в сфере безопасности, контрразведки и антитеррористической деятельности. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».
Выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ
Фото: пресс-служба президента РФ
О террористической угрозе
- В России выросло число терактов, в основном за ними стоят украинские спецслужбы.
- Противник, «не сумев нанести стратегическое поражение России», делает ставку «на индивидуальный и массовый террор».
- Исполнитель взрыва на площади савеловского вокзала в москве, скорее всего, был завербован через интернет
- Поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергетической инфраструктуры и мест массового скопления людей.
О защите стратегических объектов и персон
- Необходимо повысить защищенность должностных лиц Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также журналистов, волонтеров и лидеров общественного мнения.
- Отдельное внимание должно быть уделено защите секретной информации военного и стратегического характера.
- Есть информация о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» по дну Черного моря.
О внешнем давлении и Украине
- Противники России предпринимают усилия, чтобы сорвать достигнутые результаты на переговорном треке по Украине.
- Противники понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерный компонент.
О контрразведке
- ФСБ следует активнее выявлять кадровых сотрудников иностранных спецслужб и завербованных ими агентов.
- Россия должна жестко реагировать на любые попытки подорвать основы конституционного строя страны.