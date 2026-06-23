В июне из Нижегородской области выдворили 125 иностранцев

Судебные приставы в июне 2026 года сопроводили на выдворение 125 иностранцев, в том числе гражданина Египта, который нарушил режим пребывания в России. Об этом сообщили в главном управлении ФССП по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Остальные иностранцы, которых выдворили из РФ, являются гражданами Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана, уточнили в ведомстве.

Нарушители миграционного режима смогут приехать в Россию не ранее чем через пять лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе — мае 2026 года из Нижегородской области выдворили 862 мигранта — вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года. Они нарушили правила въезда или режим пребывания в РФ (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ).

Владимир Зубарев