Минпромторг не считает основной задачей выравнивание условий для маркетплейсов и сетей

Дополнительные меры регулирования торговли сейчас не требуются, заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов на «Неделе российского ритейла». Выравнивание условий для работы маркетплейсов и традиционной розницы основной задачей министерства он не считает.

Действующую систему господин Чекушов назвал устойчивой. «Наши усилия должны быть сфокусированы не на том, чтобы выделять какой-то сегмент рынка либо, наоборот, усугублять его регулирование, а на обеспечении установленных требований по всей товаропроводящей сети»,— заявил он.

Роман Чекушов предлагает сконцентрировать усилия на том, чтобы покупатель независимо от канала продаж получал безопасный и качественный товар. Он убежден, что российская торговля лидирует по уровню цифровизации, доступности товаров, скорости доставки и возможностям для малого и среднего бизнеса. В этих условиях важно не создавать избыточных барьеров, считает чиновник.

Алина Мигачева