Минпромторг не считает основной задачей выравнивание условий для маркетплейсов и сетей
Дополнительные меры регулирования торговли сейчас не требуются, заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов на «Неделе российского ритейла». Выравнивание условий для работы маркетплейсов и традиционной розницы основной задачей министерства он не считает.
Действующую систему господин Чекушов назвал устойчивой. «Наши усилия должны быть сфокусированы не на том, чтобы выделять какой-то сегмент рынка либо, наоборот, усугублять его регулирование, а на обеспечении установленных требований по всей товаропроводящей сети»,— заявил он.
Роман Чекушов предлагает сконцентрировать усилия на том, чтобы покупатель независимо от канала продаж получал безопасный и качественный товар. Он убежден, что российская торговля лидирует по уровню цифровизации, доступности товаров, скорости доставки и возможностям для малого и среднего бизнеса. В этих условиях важно не создавать избыточных барьеров, считает чиновник.
Заявление замглавы Минпромторга Романа Чекушева о нецелесообразности дополнительного регулирования маркетплейсов и выравнивания условий для традиционной розницы прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о регулировании платформенной экономики в России. Ранее, уже в марте 2024 года, в Госдуму был внесён законопроект с предложениями по регулированию деятельности маркетплейсов, который получил положительный отзыв Минпромторга. Этот законопроект, в частности, определяет права и обязанности площадок, а также может устанавливать повышенные требования к крупным игрокам рынка, доля которых превышает 20%, запрещая им, например, безвозмездно проводить распродажи и менять условия договоров без предварительного уведомления.
Обсуждение регулирования маркетплейсов активизировалось после того, как крупные отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и розничной торговли в феврале 2026 года обратились в правительство с инициативой распространить на онлайн-площадки действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности». Среди их предложений был запрет комиссионной модели продаж, используемой маркетплейсами, а также запрет платформам влиять на ценовую политику продавцов. Власти также обсуждали идею приравнять маркетплейсы к торговым сетям, чтобы решить вопросы контроля за оборотом контрафакта и улучшить регулирование отношений с контрагентами. Минпромторг также предлагал запретить маркетплейсам вмешиваться в ценообразование, чтобы выровнять конкуренцию между онлайн- и офлайн-розницей, однако сейчас позиция, озвученная Романом Чекушевым, указывает на изменение приоритетов министерства.