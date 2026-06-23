«Коммерсантъ Приволжье» переходит в новый статус
С июля «Коммерсантъ Приволжье» станет обособленным подразделением АО «Коммерсантъ» в Нижнем Новгороде. Повышение статуса направлено на усиление присутствия Приволжья в федеральной повестке издания в связи с растущей значимостью региона.
Печатная версия газеты «Ъ» для жителей региона сохраняется в ежедневном формате. Отсутствие отдельной региональной полосы в бумажной версии компенсируется онлайн-форматами и выпуском цветных тематических приложений.
Утвержден главный редактор обособленного подразделения. Часть сотрудников прежней редакции продолжат работу в новой структуре. В ближайшее время запланирован запуск новых социально значимых проектов, которые повысят интерес читателей и партнеров к обновленному «Коммерсантъ Приволжье».
Решение о преобразовании «Коммерсантъ Поволжье» в обособленное подразделение АО «Коммерсантъ» и назначение главного редактора отражает общую тенденцию в издательском доме к кадровым изменениям и укреплению роли на медиарынке. Например, в 2024 году Михаил Лукин был назначен главным редактором газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактором издательского дома, а ранее, в 2023 году, произошло перезапуск еженедельного приложения Weekend.\
Этот шаг также соответствует общему тренду на усиление регионального присутствия крупных компаний и организаций. Так, ПАО «Промсвязьбанк» планирует переезд в Ярославскую область, чтобы поддержать развитие региона и создать новые рабочие места, а группа компаний «Развитие» из Воронежа расширяет свою деятельность в Поволжье. Кроме того, наблюдается активное развитие продаж в Поволжье у таких компаний как «Керамик Солюшнс Рус» и «Ригла», что подтверждает растущую экономическую значимость региона.