«Коммерсантъ Приволжье» переходит в новый статус

С июля «Коммерсантъ Приволжье» станет обособленным подразделением АО «Коммерсантъ» в Нижнем Новгороде. Повышение статуса направлено на усиление присутствия Приволжья в федеральной повестке издания в связи с растущей значимостью региона.

Печатная версия газеты «Ъ» для жителей региона сохраняется в ежедневном формате. Отсутствие отдельной региональной полосы в бумажной версии компенсируется онлайн-форматами и выпуском цветных тематических приложений.

Утвержден главный редактор обособленного подразделения. Часть сотрудников прежней редакции продолжат работу в новой структуре. В ближайшее время запланирован запуск новых социально значимых проектов, которые повысят интерес читателей и партнеров к обновленному «Коммерсантъ Приволжье».