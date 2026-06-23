В Крыму до сентября отменили детские тренировки и соревнования

В Крыму отменили проведение всех спортивных тренировок и соревнований для несовершеннолетних. Об этом сообщила министр спорта РК Ольга Торубарова. По ее словам, ограничения вводят до 1 сентября.

«В республике не будут проводить учебно-тренировочные процессы для спортсменов до 18 лет, а также все спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, первенства, чемпионаты и кубки»,— уточнила министр. Также отменяются организованные выезды крымских спортсменов на соревнования за пределами региона и участие в них на его территории.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о решении местных властей приостановить бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях с 22 июня до 1 сентября. Господин Аксенов отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности.

Александр Дремлюгин, Симферополь