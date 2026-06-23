Истец впервые в Британии выиграла суд с помощью ИИ
Впервые в английской юридической практике суд вынес решение по делу, материалы для которого были полностью подготовлены с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Guardian. ИИ-система самостоятельно провела всю досудебную подготовку для взыскания долга 7 тыс. фунтов стерлингов и обеспечила победу истицы в суде Лондона.
Истец, внештатный HR-консультант Тамирес Камал Такидир, заплатила компании Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за составление юридического письма и подачу иска. Технология компании была авторизована в апреле 2024 года регуляторным управлением по надзору за адвокатами для взыскания долгов до 10 тыс. фунтов стерлингов. ИИ-система подготовила свидетельские показания и полный пакет документов для трехчасового заседания суда. При этом для непосредственного представления интересов истца в зале суда был нанят обычный адвокат.
Отмечается, что такая технология делает правосудие доступным для многих малых предприятий, которые раньше списывали долги из-за дороговизны судебных разбирательств.
Использование искусственного интеллекта в судебной практике активно обсуждается как за рубежом, так и в России, однако отношение к его внедрению неоднозначное. В странах англосаксонского права, включая Великобританию, ИИ уже применяется для анализа данных и разработки рекомендаций для судей. При этом количество судебных разбирательств, связанных с использованием ИИ, постоянно растет, что подчеркивает необходимость выработки четких правил и регулирования.
В России, несмотря на поручение главы Верховного суда Игоря Краснова ускорить внедрение ИИ для анализа дел и поиска противоречий в правовом регулировании, многие юристы считают, что ИИ пока рано доверять ключевые этапы судебных процессов. Депутаты партии «Новые люди» предлагали провести эксперимент по применению ИИ в простых делах, не затрагивающих сложные юридические коллизии, но с обязательным правом обжалования. Однако есть мнение, что такие новшества противоречат принципам правосудия, поскольку принятие решения должно оставаться за человеком-судьей, способным к «судейскому усмотрению», сопереживанию и интуиции. В то же время, эксперты считают, что технологии ИИ могут стать мощным помощником для юристов, значительно ускоряя рутинные задачи и повышая эффективность работы.