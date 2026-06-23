Экс-глава воронежской сети «Пятью пять» получил условный срок

Ленинский райсуд Воронежа признал бывшего генерального директора некогда крупной продуктовой сети АО «Пятью пять» Константина Ложкина виновным в уклонении от уплаты почти 200 млн руб. налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, ему назначено два года лишения свободы условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело рассматривалось с сентября прошлого года. Его расследованием занималось местное управление Следственного комитета. По версии следствия, Ложкин внес в налоговые декларации за первый и третий кварталы 2020 года заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с несколькими ООО. На основе поданных в налоговую фиктивных документов, как считают следователи, он уклонился от уплаты в бюджетную систему РФ более 197,2 млн руб.

Во время рассмотрения дела Константин Ложкин находился под подпиской о невыезде. Он признал вину и частично возместил ущерб. Условный срок 60-летнему подсудимому был назначен в связи с наличием малолетнего ребенка и отсутствием судимости. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с Ложкина суммы ущерба. Для его обеспечения ранее было арестовано имущество «Пятью пять» на сумму более 350 млн руб.

Сеть магазинов «Пятью пять» была создана компанией «Висант-торг» в начале 2000-х годов. Сначала ее магазины работали под брендом «Пятерочки» по франшизе с X5 Retail Group, но с 2011-го контракт был разорван. После этого компания начала развивать собственный бренд «Пятью пять». За несколько лет сеть открыла 56 магазинов в Воронеже и близлежащих населенных пунктах, ее выручка по итогам 2019-го превышала 5,5 млрд руб. В 2020 году большинство точек выкупила X5 Retail Group, в некоторых были открыты дарксторы «Самоката». Само юридическое лицо АО «Пятью пять» было признано банкротом, в процессе процедуры несостоятельности участвует местное управление налоговой службы.

Сергей Толмачев