Дело о неуплате налогов закрытой воронежской сетью «Пятью пять» дошло до суда

В Ленинский райсуд Воронежа поступило уголовное дело о неуплате в бюджет почти 200 млн руб. некогда крупной местной продуктовой сетью АО «Пятью пять». Согласно картотеке дел, бывшему генеральному директору Константину Ложкину вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Первое заседание по рассмотрению дела пока не назначено.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследованием занималось местное управление Следственного комитета России. Как выяснил «Ъ-Черноземье», по версии следствия, генеральный директор «Пятью пять» Константин Ложкин внес в налоговые декларации за первый и третий кварталы 2020 года заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с несколькими ООО. На основе поданных в налоговую фиктивных документов, как считают следователи, он уклонился от уплаты в бюджетную систему РФ более 197,2 млн руб. На момент передачи дела в суд обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Сеть магазинов «Пятью пять» была создана компанией «Висант-торг» в начале 2000-х годов. Сначала ее магазины работали под брендом «Пятерочки» по франшизе с X5 Retail Group, но с 2011-го контракт был разорван. После этого компания начала развивать собственный бренд «Пятью пять». За несколько лет сеть открыла 56 магазинов в Воронеже и близлежащих населенных пунктах, ее выручка по итогам 2019-го превышала 5,5 млрд руб. В 2020 году большинство точек выкупила X5 Retail Group, в некоторых были открыты дарксторы «Самоката». Само юридическое лицо АО «Пятью пять» было признано банкротом, в процессе процедуры несостоятельности участвует местное управление налоговой службы.

Сергей Толмачев