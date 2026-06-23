КС признал незаконным повышение утильсбора для ранее ввезенной техники
Конституционный суд (КС) постановил, что при изменении ставок утильсбора новые правила должны вступать в силу не раньше чем через месяц после официальной публикации. Для старых поставок, которые были завезены до вступления документа в силу, новые нормы не действуют, поясняет пресс-служба суда.
Решение вынесено по жалобе ООО «Терра групп». Компания ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовала одна ставка. Из-за срыва сроков производства стороны договорились о поставке альтернативной партии машин позже. Пока оформляли документы, правительство резко повысило коэффициенты. Сумма выросла более чем в четыре раза: вместо 4 млн рублей компания заплатила около 17,5 млн.
При этом документ еще не вступил в законную силу, когда автомобили были ввезены в Россию и действовали старые тарифы утильсбора. Компания попыталась оспорить действия таможни в суде, но все инстанции поддержали позицию ведомства. КС признал, что оспариваемая норма противоречит Конституции, и отправил дело на пересмотр.
Конституционный суд за последнее время принимал и другие решения по вопросам, связанным с оспариванием государственных действий и компенсациями. Например, в январе 2025 года он запретил прокуратуре без компенсации изымать участки у сочинских садоводов, чьи земли пытались национализировать. В этом случае, КС пришел к выводу, что спор о принадлежности имущества не может произвольно изыматься из-под действия исковой давности, а обязанность компенсации должна быть возложена на публичные органы власти, если владелец участка действовал правомерно. Также в феврале 2026 года отмечалось, что Конституционный суд привлекал внимание таможенных органов к тому, что импортеры не всегда могут получить прямые документы из «недружественных стран». Одним из таких кейсов стал Арбитражный суд Московского округа, где удалось выиграть дело, несмотря на то, что таможенный орган считал страну происхождения товара неподтвержденной.