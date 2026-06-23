КС признал незаконным повышение утильсбора для ранее ввезенной техники

Конституционный суд (КС) постановил, что при изменении ставок утильсбора новые правила должны вступать в силу не раньше чем через месяц после официальной публикации. Для старых поставок, которые были завезены до вступления документа в силу, новые нормы не действуют, поясняет пресс-служба суда.

Решение вынесено по жалобе ООО «Терра групп». Компания ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовала одна ставка. Из-за срыва сроков производства стороны договорились о поставке альтернативной партии машин позже. Пока оформляли документы, правительство резко повысило коэффициенты. Сумма выросла более чем в четыре раза: вместо 4 млн рублей компания заплатила около 17,5 млн.

При этом документ еще не вступил в законную силу, когда автомобили были ввезены в Россию и действовали старые тарифы утильсбора. Компания попыталась оспорить действия таможни в суде, но все инстанции поддержали позицию ведомства. КС признал, что оспариваемая норма противоречит Конституции, и отправил дело на пересмотр.