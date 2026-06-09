Поступления от банкротов в Орловской области выросли до 231 млн рублей за год

За первые четыре месяца 2026 года предприятия и граждане Орловской области, находящиеся в процедурах банкротства, перечислили в бюджет 231 млн руб. Это на 67 млн руб., или в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из этой суммы 190 млн руб. поступило в рамках согласительных процедур — рост к прошлому году составил 67 млн руб. (более чем в 1,5 раза).

Отмечается, что согласительные процедуры наиболее востребованы среди налогоплательщиков Орловской области. Они позволяют должнику договориться с кредиторами о списании части долгов или отсрочке, приостановить дело о банкротстве и сохранить бизнес.

В Орловской области по итогам первого квартала 2026 года поступления по согласительным процедурам в делах о банкротстве составили 177 млн руб., что более чем в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Кабира Гасанова