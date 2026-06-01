В трех регионах Черноземья в июне ожидается повышенный риск природных пожаров

В июне в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях прогнозируется превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности. Это связано с жаркой и сухой погодой в первый месяц лета, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» (структура «Рослесхоза»).

Уточняется, что в Воронежской и Липецкой областях повышенный риск пожаров ожидается на всей территории, а в Тамбовской — только в Первомайском, Мичуринском, Петровском и Мордовском округах.

«Главный источник огня — человек, а именно несоблюдение гражданами запрета на самовольное сжигание сухой травы, мусора, брошенные окурки, горящие спички, незатушенные костры и другие нарушения правил пожарной безопасности»,— добавили в ведомстве.

По данным «Авиалесоохраны», пожароопасный сезон установлен во всех регионах Черноземья. При этом устанавливающий ограничения на обращение с огнем особый противопожарный режим действует только в Белгородской области, девяти муниципалитетах Воронежской области и десяти муниципалитетах Липецкой. С начала года в регионе не произошло ни одного природного возгорания.

Алина Морозова