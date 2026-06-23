Силы ПВО России за сутки сбили пять ракет Storm Shadow
Российские средства ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, 13 управляемых авиационных бомб и 462 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.
Сегодня утром ракетную опасность объявляли в Воронежской, Нижегородской, Самарской, Тамбовской, Волгоградской, Пензенской, Владимирской, Астраханской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской и Московской областях, а также в Татарстане, Мордовии, Чувашии и Удмуртии.
Storm Shadow — авиационная крылатая ракета большой дальности англо-французского производства. Она предназначена для поражения защищенных целей. Великобритания поставляет Storm Shadow Украине с 2023 года.
Storm Shadow — это франко-британская дальнобойная крылатая ракета, способная поражать цели на расстоянии до 250-560 км в зависимости от модификации. Великобритания первой начала поставки этих ракет Украине в мае 2023 года. Россия неоднократно сообщала о перехвате Storm Shadow: по данным на конец 2024 года, российские силы ПВО смогли изучить характеристики этих ракет, после того как была обнаружена и направлена на изучение неразорвавшаяся ракета в Запорожской области.
Применение Storm Shadow послужило одной из причин, почему президент РФ Владимир Путин заявлял об изменении характера конфликта на Украине и приобретении им элементов глобального значения. На этом фоне Россия применила новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», что стало ответом на использование западного дальнобойного оружия по российской территории. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал требования Киева разрешить удары Storm Shadow по Москве и Санкт-Петербургу «игрой с огнем» и очень опасной ситуацией "для взрослых дяденек и тетенек, которым доверено ядерное оружие"