Силы ПВО России за сутки сбили пять ракет Storm Shadow

Российские средства ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, 13 управляемых авиационных бомб и 462 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Сегодня утром ракетную опасность объявляли в Воронежской, Нижегородской, Самарской, Тамбовской, Волгоградской, Пензенской, Владимирской, Астраханской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской и Московской областях, а также в Татарстане, Мордовии, Чувашии и Удмуртии.

Storm Shadow — авиационная крылатая ракета большой дальности англо-французского производства. Она предназначена для поражения защищенных целей. Великобритания поставляет Storm Shadow Украине с 2023 года.