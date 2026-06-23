Оперный певец Юкавский прыгнул с моста на Болотной набережной в Москве

Спасатели вытащили мужчину из Водоотводного канала на Болотной набережной в Москве, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. По данным «РЕН ТВ», в воду с моста прыгнул заслуженный артист России, оперный певец Герман Юкавский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Юкавский

Фото: Владимир Майоров / Большой театр Герман Юкавский

Фото: Владимир Майоров / Большой театр

Источник «РЕН ТВ» утверждает, что перед прыжком певец «был пьян и вел себя агрессивно». Он якобы хотел переплыть реку. Как пишет Telegram-канал Shot, господин Юкавский спрыгнул с моста из-за ссоры с женщиной. Mash уточняет, что у мужчины травмировано плечо, есть ушибы руки и области спины. Его могут отправить в психиатрический диспансер.

Герман Юкавский — солист Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. В его репертуаре более 500 песен. В 2010 году был номинирован на премию «Золотая маска».