Оперный певец Юкавский прыгнул с моста на Болотной набережной в Москве
Спасатели вытащили мужчину из Водоотводного канала на Болотной набережной в Москве, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. По данным «РЕН ТВ», в воду с моста прыгнул заслуженный артист России, оперный певец Герман Юкавский.
Герман Юкавский
Фото: Владимир Майоров / Большой театр
Источник «РЕН ТВ» утверждает, что перед прыжком певец «был пьян и вел себя агрессивно». Он якобы хотел переплыть реку. Как пишет Telegram-канал Shot, господин Юкавский спрыгнул с моста из-за ссоры с женщиной. Mash уточняет, что у мужчины травмировано плечо, есть ушибы руки и области спины. Его могут отправить в психиатрический диспансер.
Герман Юкавский — солист Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. В его репертуаре более 500 песен. В 2010 году был номинирован на премию «Золотая маска».
Инциденты со спасением людей из воды и с высоты в состоянии алкогольного опьянения случаются регулярно. Например, в Уфе полиция и МЧС вели переговоры с мужчиной, который пытался выпрыгнуть с балкона 16-го этажа, а после спасения сам он признался, что выпил алкоголь и не помнит произошедшего. В Сочи спасателям также пришлось эвакуировать мужчину из реки, в которую он упал с парапета, по его словам, не удержавшись, и отказавшегося от дальнейшей медицинской помощи.
Болотная набережная, где произошел инцидент с Юкавским, известна тем, что на ней ранее располагались различные арт-объекты, которые вызывали неоднозначную реакцию общественности. Так, скульптура «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера простояла там четыре года, провоцируя споры и меняя общественные оценки, пока не была демонтирована в 2025 году. Её место заняла временная инсталляция «Садовая лопатка», также вызывающая дискуссии.