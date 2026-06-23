Двухлетний ребенок получил ранения при ударе ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали мирные жители и инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

В селе Ивановка ранен двухлетний ребенок. Девочка в тяжелом состоянии доставлена в Мелитопольскую областную больницу. В Васильевке ранения получил мужчина 1958 года рождения. Ему оказывают помощь, после стабилизации состояния его также направят в Мелитополь. В Энергодаре погиб сотрудник городской службы благоустройства. В селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа пять беспилотников атаковали школу № 1. Повреждены столовая, остекление и генератор. Пострадавших нет.

Накануне глава региона сообщал, что при атаке БПЛА противника на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадал малолетний ребенок. Дрон сдетонировал возле жилого дома — в результате девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения получили ранения разной степени тяжести. Обе пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.