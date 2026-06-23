Сейчас идет чемпионат мира по футболу. И, кажется, все, что можно обсуждать на околофутбольную тему, уже обсудили. Включая украшения. Вообще, футболистами в украшениях сегодня никого не удивишь. Если искать первого настоящего ювелирного героя мирового футбола, то им вполне можно назвать Диего Марадону. В 1980-е его массивные золотые цепи, браслеты и перстни были такой же частью образа, как и знаменитый характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Если Марадона любил золото, то Дэвид Бекхэм сделал невероятно популярными бриллиантовые серьги-гвоздики. Потом были кресты, браслеты, часы, но именно пуссета с бриллиантом стала одной из самых узнаваемых деталей его образа. Сегодня Криштиану Роналду не только регулярно появляется в серьгах с бриллиантами и коллекционирует часы, но и сотрудничает с Jacob & Co. Несколько лет назад бренд даже выпустил посвященные ему модели Flight of CR7 и Heart of CR7 с изображениями футболиста и отсылками к самым известным моментам его карьеры.

Jacob & Co вообще чувствует себя в футбольном мире почти так же уверенно, как в мире хип-хопа. Но самые интересные истории связаны вовсе не с бриллиантами. Для Неймара многие украшения — символы веры. Кресты и религиозные подвески сопровождают его много лет.

Одна из самых трогательных — история Лионеля Месси. Во время чемпионата мира 2018 года аргентинский журналист подарил ему анклет (браслет на ногу) в виде красной ленточки, которую его мать считала счастливой. Месси не расставался с ним несколько лет и подарил такие же другим футболистам на удачу.

Анна Минакова