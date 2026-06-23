Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DB / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: DB / dpa Picture-Alliance / AFP

По-настоящему серьезных массовых драк в истории чемпионатов мира было немного. Самая крутая вошла в историю мундиалей как «Бернское побоище». В 1954 году турнир проходил в Швейцарии, и в четвертьфинале встретились Бразилия и Венгрия. Венгры были фаворитами турнира, но бразильцы после домашней неудачи жаждали побед, и та встреча была, как бы сейчас сказали, «скрытым финалом».

Все началось еще во время игры: венгры даже без травмы Ференца Пушкаша уже к 7-й минуте вели со счетом 2:0. Но к 65-й счет стал скользким — 3:2 в пользу венгров. И нервы у футболистов начали сдавать. На поле постоянно возникали стычки. Арбитр встречи выгнал двух бразильцев и одного венгра. Три удаления за матч в те времена — редкость, ведь желтых и красных карточек еще не придумали, а замены были запрещены. Так что игроки оставались на поле, даже если с трудом могли передвигаться.

В итоге венгры забили четвертый мяч на 88-й минуте, а после финального свистка началось самое интересное. Спровоцировал драку Мауро Рафаэла (более известный как Мауриньо), однофамилец нынешнего тренера «Реала». Он протянул руку одному из соперников и ударил его в лицо. В драку тут же включились другие футболисты, и через несколько секунд в схватке участвовали все — включая тренеров, запасных и медперсонал. Потом бой перекинулся в подтрибунное помещение. Бразильцы начали бить бутылки и бросаться ими в венгров.

Многим потом пришлось накладывать швы. Все это происходило на глазах у представителей FIFA, которые никак не отреагировали — никто наказан не был. Бразильская пресса во всем обвинила британского арбитра Артура Эллиса, назвав его коммунистом. Стоит сказать, что чемпионами венгры так и не стали. В финале они сенсационно уступили сборной Германии (2:3), хотя по ходу игры вели 2:0.

Владимир Осипов