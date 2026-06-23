Беспилотный грузовик «Яндекса» впервые самостоятельно проехал 700 км
Беспилотный грузовик «Яндекса» (MOEX: YDEX) впервые преодолел маршрут из Москвы в Санкт-Петербург протяженностью 700 км. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Грузовик ехал по трассе М-11 «Нева». Машину контролировала система управления на основе ИИ: это позволило ей объезжать зоны ремонта на дороге, проезжать пункты взимания платы и опережать более медленный транспорт. Во время маршрута «Роботрак» сделал одну остановку для перерыва водителя-испытателя.
«Яндекс» развивает технологии автономного движения с 2016 года. Летом 2024 года источник ТАСС сообщал о планах корпорации создать отдельную марку беспилотных автомобилей. С января 2026-го компания начала тестировать беспилотные такси в Москве. К концу года этот вид транспорта может стать частью отраслевого рынка.
В целом, российские власти активно поддерживают развитие беспилотного транспорта. Так, движение беспилотных грузовиков было запущено на трассе М-11 «Нева» в рамках экспериментально-правовых режимов ещё в 2023 году, а в апреле 2025 года беспилотные транспортные средства начали передвигаться и по ЦКАД. В марте 2026 года президент Владимир Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток». Минтранс России курирует эксперимент, в котором участвуют несколько большегрузов, отмечая, что беспилотники двигаются в среднем на 11% быстрее обычных грузовиков и ожидается снижение расходов на топливо и комплектующие на 10–14% на длинных маршрутах.
«Яндекс» выделил автономный транспорт, включая беспилотные такси, грузовики и роботов-курьеров, в отдельное бизнес-направление в составе Yandex B2B Tech, возглавляемое Сергеем Мельником. Это решение связано с коммерциализацией разработок: беспилотные грузовики уже осуществляют перевозки по маршруту Москва — Тула, принося выручку, которая в 2024 году составила 124 млрд рублей для сегмента «перспективного направления». Эксперты оценивают потенциальный экономический эффект от внедрения беспилотного транспорта в России до 4,6 трлн рублей ежегодно, однако ожидают выхода на операционную прибыльность через три-пять лет, указывая на отсутствие полноценной законодательной базы как на один из факторов, замедляющих развитие.