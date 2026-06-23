Беспилотный грузовик «Яндекса» впервые самостоятельно проехал 700 км

Беспилотный грузовик «Яндекса» (MOEX: YDEX) впервые преодолел маршрут из Москвы в Санкт-Петербург протяженностью 700 км. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Грузовик ехал по трассе М-11 «Нева». Машину контролировала система управления на основе ИИ: это позволило ей объезжать зоны ремонта на дороге, проезжать пункты взимания платы и опережать более медленный транспорт. Во время маршрута «Роботрак» сделал одну остановку для перерыва водителя-испытателя.

«Яндекс» развивает технологии автономного движения с 2016 года. Летом 2024 года источник ТАСС сообщал о планах корпорации создать отдельную марку беспилотных автомобилей. С января 2026-го компания начала тестировать беспилотные такси в Москве. К концу года этот вид транспорта может стать частью отраслевого рынка.