Премьера Испании окружают коррупцией

24 июня премьер-министр Испании Педро Санчес должен выступить в нижней палате парламента с разъяснениями относительно коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны многие из его бывших соратников и даже супруга Бегонья Гомес. 22 июня Верховный суд Испании приговорил экс-министра транспорта и в прошлом близкого соратника Санчеса Хосе Луиса Абалоса к 24 годам тюрьмы за махинации с госконтрактами. А на днях под суд по четырем обвинениям, включая торговлю влиянием и нецелевое использование госсредств, попала и жена премьера. Имя самого Санчеса в расследованиях не фигурирует, однако каждый новый скандал дает оппозиции повод заявлять о расцвете коррупции в правящей соцпартии и требовать отставки главы правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос

Фото: Javier Soriano / AFP Бывший министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос

Фото: Javier Soriano / AFP

Приговоренный к 24 годам тюремного заключения Хосе Луис Абалос был в прошлом близким соратником Педро Санчеса. Когда десять лет назад партийная верхушка ныне правящих социалистов вынудила Санчеса подать в отставку с поста лидера партии, Абалос не предал опального политика, а принял самое активное участие в кампании по возвращению ему контроля над этой политической силой. И когда в 2018 году Санчес вновь встал не только у руля партии, но и всей страны, он сполна отблагодарил верного друга: Абалосу достался не только высокий партийный пост, но и портфель министра транспорта. А это ведомство в Испании является основным получателем средств ЕС и министерством с самыми крупными расходами и самыми прибыльными государственными контрактами.

Как постановил 22 июня Верховный суд Испании, на этом посту Абалос занимался далеко не только своими непосредственными обязанностями.

В разгар пандемии COVID министр затеял махинации с государственными контрактами на поставку защитных масок и других медицинских изделий в обмен на «откаты».

В итоге за участие в преступной организации, взяточничество, хищение государственных средств и торговлю влиянием Абалос был приговорен к 24 годам тюрьмы, что стало самым суровым приговором из когда-либо вынесенных бывшему члену испанского правительства. Его бывший советник Кольдо Гарсия получил 19 лет тюрьмы за участие в этой схеме. Третий соучастник — бизнесмен Виктор де Алдама —отделался легким испугом. Суд приостановил исполнение его приговора — 4,5 года тюремного заключения и штраф в размере €3,7 млн — за активное сотрудничество со следствием и готовность предоставить ключевые документы, раскрывающие детали коррупционной схемы.

Господин Алдама утверждал, что часть присвоенных средств была перечислена соцпартии, и даже пытался обвинить в причастности к этому премьер-министра, однако никаких доказательств этому так и не нашлось.

Обвинительный приговор Абалосу стал болезненным ударом по позициям премьера. Каждый раз подобные коррупционные истории дают оппозиции лишний повод для нападок на премьера. На этот раз буквально сразу же после оглашения судебного решения лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо потребовал отставки Санчеса. «Премьер-министр несет политическую ответственность за коррупцию своих министров. Его ближайший советник — хранитель тайн и исполнитель поручений режима Санчеса — был признан виновным»,— заявил политический противник премьера.

Правда, грозить вотумом недоверия Фейхоо не стал, справедливо сочтя, что большинство законодателей не поддержит эту меру.

Громкая коррупционная история грянула всего через два дня после того, как судья Хуан Карлос Пейнадо, ведущий расследование по делу о коррупции в отношении супруги премьера Бегоньи Гомес, постановил, что она должна предстать перед судом по четырем обвинениям, включая торговлю влиянием и нецелевое использование государственных средств. Ей запретили выезжать за границу, обязав даже сдать паспорт из-за предполагаемого риска бегства за рубеж. Еще в 2025году Гомес заподозрили в получении незаконных услуг от авиакомпании Air Europa и ее холдинговой компании — якобы она приложила руку к тому, что в разгар пандемии авиакомпания получила от государства помощь в размере €475 млн.

В мае 2026 года в коррупционных преступлениях был обвинен еще один давний союзник Санчеса — экс-премьер от социалистов Хосе Луис Родригес Сапатеро. Ранее в коррупции обвиняли других, менее высокопоставленных функционеров соцпартии, а в ее штаб-квартире не раз проводились обыски.

На фоне непрекращающихся скандалов подобного рода Педро Санчес, похоже, уже выработал иммунитет к постоянно звучащим призывам к своей отставке, не раз давая понять, что останется у власти до 2027 года — момента истечения срока полномочий нынешнего состава парламента. Очевидно, ту же мысль он донесет депутатам вновь уже в среду — 24 июня его ждут в нижней палате парламента с разъяснениями относительно последних коррупционных историй.

Наталия Портякова