В Краснодаре мать погибшего «вагнеровца» добилась региональной выплаты
Краснодарский краевой суд признал право местной жительницы, сын которой погиб в ЛНР в составе ЧВК «Вагнер», получить социальную выплату в 2 млн руб., предусмотренную постановлением губернатора региона. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края. Ранее управление соцзащиты отказало женщине на том основании, что ее сын не заключал контракт с Минобороны РФ.
Мать погибшего «вагнеровца» обратилась в суд, который признал, что погибший принимал участие в боевых действиях в составе организации, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. За проявленное мужество в ходе боев за город Попасная летом 2022 года боец ЧВК «Вагнер» был посмертно награжден орденом Мужества.
Суд пришел к выводу, что отказ управления соцзащиты предоставить женщине единовременную материальную помощь как члену семьи военнослужащего, погибшего в ходе СВО, является необоснованным и незаконным. По решению суда ведомство обязано перечислить матери бойца ЧВК «Вагнер» 2 млн руб.
Решения судов, удовлетворяющие иски о социальных выплатах для бойцов ЧВК «Вагнер», уже принимались в различных регионах России, несмотря на то что ранее членам негосударственных формирований отказывали в статусе военнослужащих и соответствующих гарантиях. Например, в Санкт-Петербурге суд признал право бойца ЧВК на выплату из-за ранения, а также на Камчатке и в Волгоградской области участники СВО через суд добивались региональных выплат и компенсаций вреда здоровью.
Подобные судебные прецеденты показывают, что суды нередко придерживаются позиции, согласно которой участие в СВО в составе ЧВК, выполняющей задачи, возложенные на Вооруженные силы РФ, не должно лишать права на меры социальной поддержки и региональные выплаты. Однако, на региональном уровне также наблюдаются сложности: так, в Башкирии экс-супруга бойца ЧВК «Вагнер» не смогла добиться выплат от Минобороны, при этом обсуждались вопросы выплат семьям погибших «вагнеровцев» и их статуса. При этом, в Ленинградской области региональные выплаты при ранении или гибели для бойцов ЧВК были установлены постановлением губернатора.