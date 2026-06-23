В Краснодаре мать погибшего «вагнеровца» добилась региональной выплаты

Краснодарский краевой суд признал право местной жительницы, сын которой погиб в ЛНР в составе ЧВК «Вагнер», получить социальную выплату в 2 млн руб., предусмотренную постановлением губернатора региона. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края. Ранее управление соцзащиты отказало женщине на том основании, что ее сын не заключал контракт с Минобороны РФ.

Мать погибшего «вагнеровца» обратилась в суд, который признал, что погибший принимал участие в боевых действиях в составе организации, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. За проявленное мужество в ходе боев за город Попасная летом 2022 года боец ЧВК «Вагнер» был посмертно награжден орденом Мужества.

Суд пришел к выводу, что отказ управления соцзащиты предоставить женщине единовременную материальную помощь как члену семьи военнослужащего, погибшего в ходе СВО, является необоснованным и незаконным. По решению суда ведомство обязано перечислить матери бойца ЧВК «Вагнер» 2 млн руб.

Анна Перова, Краснодар