Из-за временного закрытия Крымского моста задержаны пять поездов

Пять поездов «Таврия» задерживаются в пути, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Задержки возникли из-за закрытия ночью Крымского моста. Сейчас движение по нему уже возобновлено.

Задержаны два поезда из Симферополя в Москву, два — из Керчи в Москву, еще один — из Керчи в Челябинск. Задержки составляют от полутора часов до 4,5 часа. Время задержки в пути может измениться, предупредили в компании.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в 23:23 22 июня, проезд по мосту возобновился сегодня с 5:10. Сразу после снятия ограничений образовались пробки: на подъездах к мосту скопилось почти 1 тыс. машин. По состоянию на 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи было 710 автомобилей, время ожидания превышает два часа.