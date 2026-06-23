В Южной Корее могут депортировать бразильянку за преследование участника BTS

В Сеуле вынесен приговор гражданке Бразилии, преследовавшей участника корейской k-pop группы BTS Чонгука, сообщает BBC. Женщина, имя которой не разглашается, получила один год тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник k-pop группы BTS Чонгук

Фото: Caitlin Ochs / Reuters Участник k-pop группы BTS Чонгук

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Согласно материалам дела, бразильянка приходила к резиденции певца 22 раза. Впервые женщина появилась у его дома в декабре 2025 года. Она бросала предметы через забор и просовывала письма в дверные щели. В один из последующих визитов женщина позвонила в дверь певца 133 раза подряд. Суд охарактеризовал это как «экстремальный уровень одержимости».

Суд учел раскаяние и низкий риск повторного совершения преступления. Однако поклоннице грозит депортация, если она не сможет успешно обжаловать решение суда.

Екатерина Наумова